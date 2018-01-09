Тысячи летучих мышей сварились в воздухе из-за жары в Австралии

Экологи бьют тревогу: из-за того, что в последние дни в центральных и южных частях Австралии температура поднималась до плюс 44 градусов по Цельсию, там гибнут тысячами краснокнижные — крупнейшие на континенте — летучие мыши, известные как сероголовые летучие лисицы (Pteropus poliocephalus).

"Можно сказать, что в таких условиях летучие мыши "варятся" в воздухе, — рассказала порталу LiveScience эколог из города Кэмбеллтаун Кэйт Райан.

По ее словам, при температуре в 44 градуса Цельсия мозг летучих мышей в буквальном смысле вскипает: они теряют контроль над собой и не могут нормально ориентироваться в пространстве.

Только в окрестностях Кэмблеллтауна экологи и местные жители нашли тысячи тел летучих мышей, умерших от теплового шока. Особенно сильно пострадали молодые особи, лишенные способности управлять температурой тела, пишет vesti.ru

В ближайшие дни волна жары спадет, однако к тому времени еще большее число летучих мышей "сварится" вживую, а повторные периоды аномально высоких температур и вовсе могут поставить летучих лисиц Австралии под угрозу вымирания, говорит Райан.

Как отметил академик Игорь Мохов, подобные экстремальные погодные явления (периоды аномальной жары зимой или холода летом, а также волны жары, недельные проливные дожди, засухи и иные феномены, связанные с "неправильной" погодой), это одно из последствий глобального потепления.

По его словам, частота подобных явлений в будущем будет только расти, охватывая все большие территории. Как показывают расчеты западных климатологов, это приведет к резкому увеличению смертности: каждый "лишний" градус жары летом будет повышать число умерших людей на 5 процентов.