Девушка протаранила автомобиль, катаясь на "ватрушке". ВИДЕО

Больничной койкой завершились для жительницы Бурятии катания с горки на "ватрушке" — 20-летняя девушка на скорости врезалась в бок проезжавшего мимо легкового автомобиля. Знакомые пострадавшей сняли на видео ее "заезд".

Инцидент произошел еще 4 января в поселке Селенгинск. "Алёна, ори на всех! Вон дети идут. Не тормози главное", — так напутствовали подругу ее знакомые, которые и запустили "ватрушку" с вершины горы.

Спустя пару секунд они заметили приближающуюся легковушку, но были не в силах хоть что-то предпринять. Девушка-водитель тоже слишком поздно заметила приближающийся спортивный снаряд, так что остановилась прямо у него на пути. Удар пришелся в переднюю часть Nissan AD и был такой силы, что автомобиль сдвинулся в сторону.

Пострадавшую доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом ключицы и бедра, сообщает vesti.ru