В деле об убийстве, случившемся в Кишиневе в ночь на восьмое января, появились новые подробности. Оба подозреваемых ранее были судимы. А к обвинению в убийстве готовы добавить еще одно.
"Предварительное расследование показало, что оба были судимы за кражи и грабеж с применением оружия. Оружие, из которого они стреляли, хранилось у них незаконно. По результатам баллистической экспертизы будет открыто еще одно уголовное дело - по статье 290, незаконное хранение оружия и боеприпасов", - сообщил глава следственного отдела ИП Ботаники Андрей Рэу.
Случилось убийство в многоэтажке на Ботанике. Один из пострадавших плюнул с балкона, попав в подозреваемого, находившегося несколькими этажами ниже. Преступники открыли огонь, убив одного человека и ранив другого. Тот сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Подозреваемых задержали, им грозит пожизненный срок.
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РЫБЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си