С завтрашнего дня бензин и дизтопливо станут дороже

Горючее с завтрашнего дня станет дороже. Национальное агентство по регулированию в энергетике установило сегодня новый ценовой порог на ближайшие две недели.

Литр бензина будет стоить 18,22 - на 68 банов больше, чем до сих пор. Дизтопливо станет дороже на 60 банов - 16,32 за литр.



АЗС, которые превысят допустимые цены, оштрафуют. При установке стоимости горючего НАРЭ учитывает котировки на международных рынках и внутренние факторы. Один из них - акциз на топливо, который с 1 января вырос почти на 9%.





