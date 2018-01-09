Члены криминальной группировки "Макена" в течение полугода шантажировали заключённого з столичной тюрьмы

Заключённого 13 столичной тюрьмы на протяжении полугода шантажировали члены криминальной группировки "Макена". Они вымогали у него 30 тысяч евро, которые потерпевший проиграл им в карты. В расследовании дела задействовали 130 сотрудников Департамента пенитенциарных учреждений и 40 сотрудников Генинспектората полиции.



"Все они, в том числе и потерпевший, находились в тюрьме. Они играли в азартные игры и делали так, чтобы он проигрывал. Преступники знали всё о собственности потерпевшего и вынуждали его выставить недвижимость на продажу, чтобы вернуть долг".



Шестеро подозреваемых отбывают наказание в 13 и 9 тюрьмах. Ещё двоих полицейские задержали при получении части денег, которые они вымогали. Полиция разыскивает ещё одного их сообщника.



Главарь преступной группировки "Макена" вор в законе Владимир Москальчук. Впервые его приговорили в 2002 года. Спустя 10 лет его обвинили в организации криминальной группировки в тюрьме, которая занималась шантажом и вымогательством.