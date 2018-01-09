В Британии уволили министра, заставлявшего помощницу покупать секс-игрушки

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй уволила трех министров, среди них - Марка Гарнье, который в 2010 году заставил помощницу покупать секс-игрушки, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что перестановки в правительстве длятся второй день.

Кроме Марка Гарнье, которого уволили с должности министра торговли, должности лишился и министр здравоохранения Филип Данне.

В своем Twitter теперь уже экс-министр по вопросам торговли подтвердил свое увольнение.

"Очень жаль, что я потерял работу в Министерстве торговли Великобритании, но с нетерпением жду, чтобы поддержать Терезу Мэй из не министерских рядов парламента", - написал он.

Министр образования Роберт Гудвилл также подтвердил, что покидает министерскую скамью в британском парламенте, пишет korrespondent.net

Журнаоисты предполагают, что в правительстве Мэй, вероятно, еще произойдут перестановки.

Ранее сообщалось, что ключевые министры Мэй сохранили свои рабочие места в ходе перестановок в правительстве - в том числе министр иностранных дел Борис Джонсон, министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис и министр финансов Филип Хэммонд.

Напомним, в октябре прошлого года британский премьер Тереза ​​Мэй приказала расследовать заявление о недостойном поведении депутата-консерватора Марка Гарнье, который открыто признал, что просил помощницу купить для него секс-игрушки, а также называл ее непристойными словами.