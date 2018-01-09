Американец поджег паука и лишился дома

В США мужчина решил убить большого паука-волка, подпалив его газовой зажигалкой. Однако насекомое стремительно прыгнуло на матрац, распространив огонь на него, а после - и на другие вещи, пишет Buzzfeed.

Издание сообщает, что пламя переметнулось на занавески и на коллекцию флагов, которые висели на стенах. В итоге, пожар охватил весь дом.

Жильцы остались невредимы, однако само здание настолько сильно пострадало, что им всем придется переехать, пишет korrespondent.net