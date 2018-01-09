СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вас будут волновать вопросы материального характера. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

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