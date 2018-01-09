Угонщик заснул в украденном Porsche в Германии

Полиция в Берлине обратила внимание на мужчину, спящего в одной из припаркованных машин, он оказался угонщиком, сообщила полиция города.

Задержание произошло в понедельник. Сотрудники полиции решили удостовериться, что у заснувшего в автомобиле марки Porsсhe мужчины все в порядке. После проверки в базе выяснилось, машина числится в угоне с 11 декабря 2017 года.

В 20 метрах от Porsche был припаркован еще один автомобиль, числившийся в угоне. Отмечается, что 44-летний задержанный был известен правоохранителям как угонщик, пишет РИА Новости

Внастоящее время он находится отделении уголовной полиции, по факту хищения автомобилей проводится расследование.





