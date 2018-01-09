Врачи рассказали, как избежать стресса от выхода на работу

Соблюдение правильного распорядка дня поможет пережить стресс, вызванный возвращением на работу после длинных выходных, а своевременный прием лекарств позволит избежать неприятных последствий высокого атмосферного давления.

"В такой ситуации нужно вести себя вполне стандартным образом, потому что стрессовый фактор выхода на работу после длительных выходных и без всякого давления играет роль, особенно когда люди активно отдыхали в течение девяти дней. <…> Также выход на соблюдение рабочего графика, распорядка дня — тоже важный момент. Если ложиться и вставать в нормальное время, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы пережить стресс", — сказал профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии МГМУ имени И. М. Сеченова Филипп Копылов, пишет РИА Новости

Он отметил, что повышенное атмосферное давление, которое ожидается в скором времени, не особенно влияет на здоровых людей, но оно ощутимо для тех, кто уже подвержен сердечно-сосудистым заболеваниям. "Поэтому нужно быть очень аккуратными с приемом лекарств, не забывать и не пропускать его", — подчеркнул Копылов.







