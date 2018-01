В понедельник американский президент вышел на поле перед матчем плей-офф национального студенческого чемпионата по футболу в Атланте. Во время исполнения гимна видно, что он не попадает в некоторые слова.

Пользователи обратили внимание на это, а также на негативную реакцию зрителей на появление Трампа, пишет РИА Новости

​"Америка, твой президент — ну, знаешь, парень, который хочет сделать Америку снова великой, — не помнит всех слов нашего национального гимна. Это серьезное проявление лицемерия. Кроме того, вот вам ежедневное напоминание о том, что его рейтинг — 37%. Самый непопулярный президент всех времен", — пишет в Twitter Ник Лапарра.

"Он думает, что люди приветствуют его во время гимна. Он — зловредный нарциссист", — считает Сандра Кирнс.

"У меня идея: до того как потратить полгода на чтение нотаций футболистам об уважении к национальному гимну, может быть, стоит выучить его слова?" — пишет Джадд Легам.

В сентябре в США разгорелся скандал после того, как Трамп призвал запретить игрокам в американский футбол вставать на колено во время исполнения гимна. Футболисты делали это в знак протеста, в частности против полицейского произвола.



Во время одного из выступлений Трамп назвал игроков, отказывающихся стоять во время гимна, "сукиными детьми", не уважающими наследие Америки. После этого игроки стали преклонять колено, протестуя уже против президента.

America, your President—you know, the #MAGA guy—doesn’t know all the words to our national anthem. This is a gross display of hypocrisy. Also, here’s your daily reminder that he has a 37% approval rating. Least popular President of all time. pic.twitter.com/uIi15xulO0