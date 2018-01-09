Трампа обвинили в незнании слов национального гимна. ВИДЕО

Пользователи соцсетей заподозрили Дональда Трампа в незнании слов национального гимна.

В понедельник американский президент вышел на поле перед матчем плей-офф национального студенческого чемпионата по футболу в Атланте. Во время исполнения гимна видно, что он не попадает в некоторые слова.

Пользователи обратили внимание на это, а также на негативную реакцию зрителей на появление Трампа, пишет РИА Новости

​"Америка, твой президент — ну, знаешь, парень, который хочет сделать Америку снова великой, — не помнит всех слов нашего национального гимна. Это серьезное проявление лицемерия. Кроме того, вот вам ежедневное напоминание о том, что его рейтинг — 37%. Самый непопулярный президент всех времен", — пишет в Twitter Ник Лапарра.

"Он думает, что люди приветствуют его во время гимна. Он — зловредный нарциссист", — считает Сандра Кирнс.

"У меня идея: до того как потратить полгода на чтение нотаций футболистам об уважении к национальному гимну, может быть, стоит выучить его слова?" — пишет Джадд Легам.

В сентябре в США разгорелся скандал после того, как Трамп призвал запретить игрокам в американский футбол вставать на колено во время исполнения гимна. Футболисты делали это в знак протеста, в частности против полицейского произвола.



Во время одного из выступлений Трамп назвал игроков, отказывающихся стоять во время гимна, "сукиными детьми", не уважающими наследие Америки. После этого игроки стали преклонять колено, протестуя уже против президента.





