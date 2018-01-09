В столице Македонии борются с критическим загрязнением воздуха

Правительство Македонии приняло ряд мер после того, как в понедельник загрязнение воздуха в столице республики в несколько раз превзошло максимально допустимые показатели Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным муниципальных экологических мониторинговых служб, загрязнение воздуха в Скопье в выходные и понедельник превысило допустимую ВОЗ норму в четыре раза. В городском районе Лисиче датчики показали концентрацию взвешенных частиц PM10 в воздухе в объеме 0,2 миллиграмма на кубический метр при допустимой норме ВОЗ и Евросоюза в 0,05 миллиграмм на кубический метр.

Мэрия Скопье в декабре уже вводила бесплатный проезд в общественном транспорте и ряд мер, которые действовали до кратковременного улучшения экологической обстановки. После новогодних праздников проблемой занялось правительство республики.

"Министерство окружающей среды и территориального планирования и минздрав должны обеспечить освобождение от работы беременных женщин и лиц старше 60 лет, а также больных хронической астмой и перенесших инфаркт и инсульт граждан вне зависимости от возраста… МВД должно направить грузовой транспорт по объездной Скопье… Органы местного самоуправления – обеспечить бесплатный проезд в транспорте", — говорится в решении правительства.

Также отменены все соревнования и мероприятия на открытом воздухе в столице Македонии, а органы центральной и муниципальной власти обязаны наполовину сократить употребление служебного транспорта. сообщает

РИА Новости

Рекорд по 24-кратному превышению допустимой международной нормы был установлен в районе Карпош македонской столицы вечером 5 февраля 2016 года. При этом в Скопье всего насчитывается до 700 тысяч жителей.

Индустриальные выбросы, выхлопы автотранспорта и дым от отопления домов, по данным Института общественного здоровья республики, являются причиной свыше 1,2 тысячи смертей в год. Министерство здравоохранения Македонии каждую зиму рекомендует гражданам воздержаться от использования автомобилей без крайней необходимости и избегать при отоплении помещений других материалов, кроме дров и угля. Централизованное газовое отопление в Македонии практически отсутствует.







