Шведские школьники нашли в лесу банку с евро

Шестилетние ученики из школы города Сунне на западе Швеции во время прогулки в лесу нашли банку, в которой лежали норвежские деньги на сумму более 4 тысяч евро, хозяина искали и не нашли, поэтому полиция решила отдать деньги детям, сообщает Радио Швеции.

"Обычный день в лесу превратился в нечто сказочно необычное для детей из подготовительного класса школы "Эстра скулан" в Сунне. Они нашли стеклянную банку с содержимым", — сообщило радио.

Как пояснила радио директор школы Ленита Бестерман, банку принесли в школу, не открывая, и позвонили в полицию.

"Учителя сказали, что банку лучше не открывать. Она была закрыта, и в ней можно было видеть деньги. Банкноты были свернуты в рулон", — пояснила директор. Когда именно была сделана находка, неизвестно. Сообщается лишь, что хозяин не откликнулся, и полиция решила во вторник передать деньги детям, пишет РИА Новости

По словам директора школы, класс намерен потратить деньги на совместные поездки по теме "Природа и лес".







