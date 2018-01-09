Названы номинанты на премию BAFTA

Британская академии кино и телевизионных искусств объявила номинантов на собственную премию. В этом году лидером по количеству номинаций стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды", претендующая сразу на 12 статуэток.

В частности, "Форма воды" значится среди номинантов в категориях "Лучший фильм", Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана".

Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" представлена в девяти номинациях, в том числе: "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана".

Такое же количество номинаций получил фильм "Тёмные времена" с Гэри Олдмэном в главной роли. В частности, это "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм", а также "Лучший актер" и другие, пишет korrespondent.net

А картины "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюнкерк" претендуют на награды в восьми номинациях.

Вручение премии пройдет 18 февраля этого года.