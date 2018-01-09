Британская академии кино и телевизионных искусств объявила номинантов на собственную премию. В этом году лидером по количеству номинаций стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды", претендующая сразу на 12 статуэток.
В частности, "Форма воды" значится среди номинантов в категориях "Лучший фильм", Лучший режиссер", "Лучшая актриса", "Лучшая актриса второго плана".
Картина "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" представлена в девяти номинациях, в том числе: "Лучший фильм", "Лучший британский фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" и "Лучший актер второго плана".
Такое же количество номинаций получил фильм "Тёмные времена" с Гэри Олдмэном в главной роли. В частности, это "Лучший фильм" и "Лучший британский фильм", а также "Лучший актер" и другие, пишет korrespondent.net
А картины "Бегущий по лезвию 2049" и "Дюнкерк" претендуют на награды в восьми номинациях.
Вручение премии пройдет 18 февраля этого года.
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ВЕСЫ
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|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си