В Цюрихе эвакуировали магазин Apple после возгорания телефона

В швейцарском Цюрихе пришлось эвакуировать персонал и посетителей магазина Apple, после того как батарея одного из устройств перегрелась и произошло самовозгорание. Об этом во вторник, 9 января, сообщает агентство Reuters.

В местной полиции рассказали, что инцидент произошел, когда сотрудник сервисного центра пытался сменить батарею одного из гаджетов.

Всего было эвакуировано около 50 клиентов и сотрудников. Над загоревшимся аккумулятором рассыпали кварцевый песок, чтобы задержать распространение дыма, пишет korrespondent.net

Семерых человек обследовали врачи, но они не нуждались в госпитализации.