В Тихом океане поймали акулу с челюстями "Чужого"

Редкая акула-гадюка, которая, словно монстр из научно-фантастического фильма «Чужой», способна сильно выдвигать свои острые челюсти за контур головы, была обнаружена учеными близ Тайваня.

Акула-гадюка, получившая свое название из-за необычно длинных и острых клыков, впервые была обнаружена в 1986 году капитаном рыболовного траулера Хиромити Кабейем, в честь которого она получила свое научное название — Trigonognathus kabeyai.

Более чем за 30 лет было поймано очень немного подобных особей. В ходе недавней экспедиции сотрудники Исследовательского института рыболовства Тайваня смогли собрать в Тихом океане сразу пять акул-гадюк. Четыре из них были уже мертвы, пятая погибла спустя день, хотя ученые поместили ее в емкость с прохладной морской водой.

Ученые сделали кадры пойманных рыб, на которых видно, что акула-гадюка способна быстро и очень широко распахнуть челюсти, выдвинув их за пределы головы, что может позволить ей проглотить сравнительно большую рыбу целиком, пишет moya-planeta.ru

Об акулах-гадюках известно крайне мало. Ученые предполагают, что днем они обитают на глубине 300–400 м, а ночью поднимаются на глубину 150 м. Диета акулы состоит из ракообразных и костных рыб, в том числе из светящихся европейских удильщиков.