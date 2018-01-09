Скандал в институте матери и ребенка: двух врачей и медсестру за халатность к работе

В Институте матери и ребенка уволили главу отделения, главную акушерку и медсестру. А дежурный врач, глава перинатального центра и директор получили выговоры. Специальная комиссия выяснила, что пациентку, которой назначили медикаментозный аборт, оставили без присмотра. В итоге она родила в туалете. В минздраве недоумевают - почему пациентку отправили в аптеку покупать лекарства, которые должны быть бесплатными. И ей даже не дали рецепта.

"Это необъяснимо, потому что медицинское учреждение обеспечено необходимыми лекарствами в полном объеме. А врачи только сказали, что такое случается", - сказал глава специальной комиссии Игорь Дондюк.



Также выяснилось, что пациентке ничего не объяснили, и прерывание беременности стало для нее шоком. Ее просто оставили в палате, не дав обезболивающего.



"Вероятно, с ней обращались грубо, ее оскорбляли", - предположил Игорь Дондюк.



Руководство наказали за административные и этические нарушения в больнице.



"Господин директор, вы несете личную отвественность. По правилам иерархии мы выносим медицинскому директору Института матери и ребёнка строгий выговор", - заявил генеральный секретарь минздрава Борис Гылка.



В минздраве говорят, что сожалеют о случившемся. И что для предотвращения подобных случаев в системе здравоохранения нужна реформа.



"Мы распорядимся создать в каждом медицинском учреждении внутренние комиссии по деонтологическим нарушениям и врачебным ошибкам. Но в будущем за это станет отвечать отдельное ведомство", - сообщил Борис Гылкэ.



В халатности врачей обвинила жительница Новых Анен, которую положили в Институт матери и ребенка в середине декабря. После этого она уехала за границу, и выводы спецкомиссии пока не прокомментировала. На основании ее жалобы провели внутреннее расследование, а полиция открыла уголовное дело.







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