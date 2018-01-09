Intel представила "летающее авто будущего". ФОТО

Компания Intel презентовала на выставке электроники CES 2018 в Лас-Вегасе летающий автомобиль Volocopter. Летательный аппарат является беспилотным, и предназначен для перевозки двух пассажиров, пишет Financial Express.

Позиционируется новинка, как беспилотное пассажирское такси. При этом транспортное средство питается от батареи и поддерживается в воздухе восемнадцатью роторными двигателями.

Беспилотник представил на выставке CES 2018 генеральный директор Intel Брайан Кржанич.

"Представьте, что вы, открыв на смартфоне приложение, заказываете персонализированную поездку на воздушном такси. Будущее на самом деле намного ближе, чем вы думаете", - отметил он.

Система батарей летательного аппарата разделена на девять независимых отсеков, и каждый из них питает пару роторов, гарантируя, что беспилотник продолжит полет в случае разрядки одного или двух аккумуляторов. При этом, в случае непредвиденных обстоятельств, пассажиры смогут воспользоваться баллистическим парашютом, пишет korrespondent.net

Известно, что изначально беспилотник Volocopter является продуктом немецкой компании, которая была основана в 2012 году. А первый пассажирский дрон она показала миру в 2013 году.