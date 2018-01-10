Охранник из Теленешт пять дней силой удерживал 17-летнюю девушку в сауне

Охранник из Теленешт силой удерживал 17-летнюю девушку в сауне, в которой работал. Мужчина заманил жертву под предлогом разговора 3 января.

По предварительной версии, на протяжении 5 дней мужчина угрожал пострадавшей расправой, если та попытается сбежать. Однако, не исключено, что она могла оставаться там добровольно. Сейчас с пострадавшей работают психологи.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 45-летний житель Теленешт, который ранее был судим за подобные преступления. Свою вину мужчина не признаёт.

По данным прокуроров, судмедэкспертиза должна определить, подвергались ли девушка насилию со стороны своего "тюремщика". В самой сауне сегодня - ни души, работающие рядом люди говорят, что ничего подозрительного не видели и не слышали.

Глава горуправления соцпомощи и защиты семьи говорит, что родителей девушки давно взяли на карандаш - семья неблагополучная, да и в школе на девушку жаловались.

"У нее до этого была проблема прямо в школе. Она закончила 9 классов, но учится дальше отказалась. Ее отправят в центр временного размещения, с ней будет работать психолог", сказала глава управления соцпомощи и защиты семьи, Теленешты Анжела Сырбу.

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 7 лет лишения свободы.





