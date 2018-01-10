Ученые обнаружили способ похудеть, употребляя жирную пищу

Ученые из университета в Индии выяснили особые свойства черного перца, употребление которого в пищу даже с жирной едой способствует похудению. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition and Metabolism.

Специалисты провели эксперимент на крысах, страдающих ожирением. Их рацион в течение 22 недель состоял лишь из жирной пищи.

На 16-й неделе исследования ученые разделили грызунов на экспериментальную и контрольную группы и стали добавлять в еду крыс из первой группы добытый из семян черного перца гелиотропин − ароматический альдегид с запахом, напоминающим ваниль или корицу.

В конце 22-й недели у подопытных зверей из экспериментальной группы увеличилась нежировая масса тела, повысились минеральная насыщенность костной ткани и минеральная плотность костей. Кроме того, гелиотропин помог сократить уровень сахара в крови грызунов уже через 60 минут после употребления альдегида.