Найдено древнейшее изображение взрыва звезды

В Индии группа астрономов из Института фундаментальных исследований Тата обнаружила наскальный рисунок космического феномена, который, предположительно, являлся сверхновой. Возраст находки около пяти тысяч лет, что делает ее самым древним изображением взорвавшейся звезды, сообщает Quartz.

Кусок скалы с рисунком был найден в Кашмире. Он был вмурован в стену древнего дома, датированного 2100 годом до нашей эры. На камне изображены два ярких объекта в небе, а также фигуры людей и животных. По мнению исследователей, один из светящихся кругов является Солнцем или Луной, а другой – сверхновой.

Как известно, сверхновой называется финальный этап жизни звезды, когда она взрывается, выделяя огромное количество лучистой энергии. При этом интенсивное рентгеновское излучение продолжает испускаться в течение сотен и тысяч лет после вспышки.

Ученые провели поиск по базам данных сверхновых и выяснили, что вспышка, обозначаемая как HB9, должна была быть видна на Земле около 3600 лет до нашей эры. Эта сверхновая, находящаяся в 2600 световых лет от Солнца, выглядела как светящийся круг, который по яркости лишь немногим уступал полной Луне, пишет korrespondent.net

Фигуры людей и животных являются, по мнению исследователей, созвездиями, которые окружали то место на небе, где вспыхнула HB9. Так, человек с луком – Орион, олень – Телец, копьеносец – часть Рыб, а собака – галактика Андромеды. Эти рисунки совпадают с очертаниями реальных созвездий, а расположение светящегося круга совпадает с местонахождением сверхновой.