В некоторых столичных многоэтажках в марте заменят лифты

Столичное муниципальное предприятие "Лифтсервис" составило список из 17 многоэтажек, где в этом году заменят лифты. Отобрали дома с трех секторах. Работы начнут в марте: 21 лифт заменят, а 17 - капитально отремонтируют.

"Большинство лифтов - 22 из 37 - находятся на Ботанике, четыре - в Центре, 11 – на Буюканах", - сказал директор МП "Лифтсервис" Ион Станку.



В список отобранных домов попал вот этот - расположенный по бульвару Негруцци. Давно изношенный лифт в многоэтажке ломается раз в месяц.



"Думаю, те, кто живет на верхних этажах, очень рады предстоящей замене лифта. Особенно пожилые люди".



Новые лифты закупят в Беларуси. Каждый стоит почти 500 тысяч леев.



"Он позволяет экономить около 30% электроэнергии. Все параметры, все характеристики - европейские", - отметил Ион Станку.



В ведении муниципального предприятия "Лифтсервис" - почти две с половиной тысячи лифтов. Четверть из них в работе более 25 лет, две трети - старше 30 лет.





