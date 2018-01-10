Компания Kodak создает собственную криптовалюту

Американская компания-производитель фотоматериалов и оборудования для печати Kodak планирует создать собственную блокчейн-платформу под названием KodakOne и свою криптовалюту Kodakcoin. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, KodakOne будет ориентирована на профессиональных фотографов и, по планам создателей, станет своеобразным реестром прав собственности на фотоработы авторов.

Пользователи платформы смогут при ее помощи регистрировать свои фотоматериалы и продавать на них лицензии. Оплата будет производиться в криптовалюте Kodakcoin, сообщает korrespondent.net

После публикации этого сообщения о планах компании акции Kodak на Нью-Йоркской фондовой бирже подскочили более чем на 120%.