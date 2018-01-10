ВОЗ: Ежегодно от ОРВИ умирают 650 000 человек

Каждый год в мире от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек. Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения, передает УНН.

"Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней США (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, ежегодно от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, почти все случаи смерти детей младше пяти лет от связанных с гриппом инфекций нижних дыхательных путей происходят в развивающихся странах, однако последствия сезонных эпидемий гриппа для беднейшего населения планеты не изучены до конца, пишет korrespondent.net

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