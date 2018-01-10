Москва продолжает давить на Плахотнюка за запрет в Молдове российской пропаганды

Тот факт, что Московский городской суд именно сегодня оставил силе решение Басманного суда Москвы объявить лидера ДПМ Влада Плахотнюка в международный розыск совсем не случайно. Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь заявил для Ziarul Național, что это очередное подтверждение того, что дело носит политический характер, поскольку именно сегодня был промульгирован закон о запрете российской пропаганды на телевидении и радио в Молдове.

«Очевидно, что русские продолжают запугивать, открывая политические дела в отношении Влада Плахотнюка в день, когда в Кишиневе председатель парламента Андриан Канду, временно исполняя обязанности президента, подписал закон о запрете российской пропаганды на территории Республики Молдова. Речь идет о политическом шантаже, который происходит в год выборов», заявил Гамурарь. В этом контексте пресс-секретарь ДПМ подчеркнул, что на международном уровне решение Московского суда не производит юридических эффектов, тем более, что ранее Генеральный секретариат Интерпола запросил от всех государств-членов не удовлетворять запросы, поступившие из России и которые касаются Влада Плахотнюка, в том числе исключить все возможные занесения информации об этой личности в международные базы данных. «Мы можем ожидать и других действий со стороны России», подытожил Гамурарь. Напомним, представители районного Басманного суда заявили ранее для российских СМИ, что лидер ДПМ проходит о уголовному делу и подозревается в «расовой, политической, идеологической и этнической ненависти». В ДПМ со своей стороны заявили, что речь идет о заказном политическом деле и расценили действия России как «провокацию, запугивание и политическую травлю, которой подвергаются представители партии, чиновники правительства и парламента».

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