США будут разрабатывать иммиграционную реформу

Президент США Дональд Трамп и лидеры Республиканской и Демократической партий договорились разработать иммиграционную реформу, сообщает РИА Новости.

"Президент США Дональд Трамп только что завершил успешную встречу по иммиграционной реформе с обеими партиями из обеих палат Конгресса. ... они достигли соглашения по проведению переговоров для разработки законодательства, которое позволит провести критически необходимые реформы в четырех областях высокого приоритета", − заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Сам Трамп на совещании c cенаторами отметил, что будет добиваться трех приоритетных целей: обеспечения безопасности границ, окончания "цепной миграции" дальних родственников к иностранцам в США и прекращения визовой лотереи, по которой в страну приезжают 55 тысяч иммигрантов в год.

Сандерс также добавила, что речь пойдет о возможности отсрочки депортации иностранцев, незаконно прибывших в США в детском возрасте, пишет korrespondent.net

Американский лидер ранее указывал, что ряд подозреваемых в терроризме на территории США приехали в страну, выиграв вид на жительство − гринкарту − или приехав к родственникам.