В Испании "мертвый" мужчина начал храпеть на столе для вскрытия

В Испании заключенный Гонзало Монтоя Хименес начал храпеть в морге прямо перед вскрытием. Ранее его в мешке для трупов перевезли в больничный морг после того, как он упал в своей камере, сообщает Independent.

Сообщается, что на тело Хименеса даже успели нанести отметки для аутопсии.

Ошибку тюремных врачей обнаружили, когда 29-летний мужчина начал храпеть на столе для вскрытия.

Сейчас мужчина находится в больнице в отделении интенсивной терапии. По сообщениям прессы, Хименес находился без сознания 24 часа, а когда очнулся, сразу спросил о жене, пишет korrespondent.net

Подозревают, что у мужчины случилась каталепсия – состояние, когда тело становится "деревянным", не чувствует боли, а все признаки жизни, в частности дыхание, почти незаметны. Врачи опасались, что у мужчины мог быть поврежден мозг в течение длительного бессознательного состояния, но после того, как мужчина заговорил, медики надеются, что мозг заключенного не пострадал.

Семья Хименеса сообщила, что мужчина страдал эпилепсией и принимал лекарства, но подозревают, что в тюрьме мог не придерживаться необходимого графика приема лекарственных препаратов.