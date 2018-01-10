Появились подробности о будущем iPhone SE2

В Сети появились первые подробности о будущем iPhone SE2, презентация которого ожидается в течение года. Новинка, по слухам, получит стеклянный корпус и функцию беспроводной зарядки, пишет Tekz24.

Гаджет также оснастят четырехядерным процессором A10, который используется в iPhone 7.

Новинка получит объем оперативной памяти в 2 ГБ (столько же имеет iPhone 8). А объем встроенной памяти составит от 23 до 128 ГБ.

При этом диагональ смартфона будет совсем небольшой - по предположительной информации, это будут 4-4,2 дюйма.

Разрешение основной камеры составит 12 Мп, а фронтальной - 5 Мп. Стоимость гаджета будет около 400 долларов США, сообщает korrespondent.net