Еврокомиссия подтверждает: Граждане РМ продолжать пользоваться безвизовым режимом с ЕС

Наша страна выполнила и продолжает соблюдать обязательства, указанные в соглашении о либерализации визового режима. Такие выводы содержатся в опубликованном докладе Еврокомиссии в декабре 2017 года.

Согласно документу «Молдова продолжает соблюдать критерии, которые легли в основу либерализации визового режима с ЕС и которые включают ряд рекомендаций по укреплению усилий в таких областях как борьба с коррупцией и отмывание денег». В тоже время, наша страна высказала свою открытость к сотрудничестве с ЕС в том, что касается применения рекомендаций, полученных от Еврокомиссии, - говорится в сообщении молдавского МИДа. Визовый режим с ЕС был отменен в 2014 году. Четыре года спустя после подписания документа количество молдавских граждан, посетивших европейское сообщество выросло с 240 тыс. до 1,32 млн. граждан. Свободный доступ в ЕС остается и в дальнейшем беспрепятственным для обладателей биометрических паспортов.

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