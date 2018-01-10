Найдены следы животных на рекордно большой глубине на дне океана

Палеонтологи нашли в ЮАР необычные окаменелости, свидетельствующие о том, что морские черви и другие многоклеточные существа могут обитать на глубинах в шесть-восемь метров под дном океана, хотя раньше это считалось невозможным, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports. РИА Новости https://ria.ru/science/20180110/1512361514.html

"Это открытие, по сути, распахнуло нам окно в совершенно неизученный мир, новую среду обитания на нашей планете. Почти ничего не известно о том, что происходит в глубинных слоях дна современных морей и океанов, и еще меньше мы понимаем, как это было в далеком прошлом. Найденные окаменелости указывают на то, что жизнь должна присутствовать в песчаных, а не в глиняных отложениях, где ее искали раньше", — рассказывает Джеффри Пиколл (Jeffrey Peakall) из университета Лидса (Великобритания).

Микробы и другие одноклеточные организмы встречаются практически везде, начиная с верхних слоев атмосферы и заканчивая глубинными слоями почвы и даже горных пород. Многоклеточные же существа населяют лишь небольшую часть атмосферы, гидросферы и поверхности Земли, пишет РИА Новости

Как правило, главным ограничителем их распространения выступает кислород — его недостаток делает невозможным существование даже самых "экономичных" позвоночных и беспозвоночных животных. Поэтому, к примеру, ученые считали дно моря на глубине в несколько десятков сантиметров полностью безжизненным, так как доля кислорода там снижена почти до нуля.

Пиколл и его коллеги обнаружили, что это не всегда так, изучая отложения времен конца пермского периода, сформировавшиеся на дне моря примерно 250 миллионов лет назад и сохранившиеся на южном побережье современной ЮАР.

Аналогичные отложения, как считает Пиколл, и сегодня могут формироваться на дне моря в тех точках, где подземные запасы песка постепенно выдавливаются на поверхность более твердыми горными породами. Именно там, по его мнению, должны скрываться самые "инопланетные" и живучие многоклеточные существа на Земле.





