Подземный переход на виадуке приведут в порядок по указанию и.о. градоначальника Сильвии Раду

Лестницы подземного перехода на виадуке отремонтируют. Кроме того, там будет установлено освещение, а систему канализации очистят. Решение об этом принято сегодня после посещения самого перехода.

Сильвия Раду пообещала, что уже к весне переход капитально обновят, после чего муниципальные власти займутся ремонтом и остальных подобных инфраструктурных объектов. „После посещение перехода на виадуке я распорядилась начать текущие ремонтные работы. Будут обновлены ступени, освещение и произведена очистка канализационной системы. К сожалению, переходы в Кишиневе игнорировались в последние 20 лет. Никто не уделял им необходимого внимания и как результат – их нынешнее ужасное состояния. Весной начнутся работы и капитальный ремонт, чтобы произвести необходимые улучшение, - написала Раду на своей странице в социальной сети.

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