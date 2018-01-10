Ученые обнаружили вирус, который борется с раком мозга

Группа ученых из Университета Лидса и Института изучения рака в Лондоне обнаружила, что вирусы некоторых типов могут бороться с опухолью мозга и проникшими в него метастазами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine, сообщается на сайте университета.

Речь идет о реовирусах — семействе специфических вирусов, геном которых состоит из сегментированной двуцепочной РНК. Они оказались способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, который защищает мозг позвоночных от микроорганизмов.

Ученые провели эксперимент с участием девяти пациентов с онкологическими заболеваниями. Им поставили капельницы с реовирусом, а затем удалили опухоли хирургическим путем. После изучения новообразований стало очевидно, что в каждом из случаев вирус пробрался через барьер, размножился, атаковал раковые клетки и тем самым активировал иммунную систему на борьбу с опухолью.

Иммунной системе сложно отличить раковые клетки от здоровых. Вирус же распознает рак очень быстро, а иммунные клетки, в свою очередь, "видят" инфицированные участки и начинают борьбу с ними, пишет РИА Новости

Исследование показало, что вирус достаточно ввести в кровь. По словам ученых, подобные капельницы могут дать хороший эффект в сочетании с другими методами лечения рака.

Осенью прошлого года ученые из Университета Вашингтона в США выяснили, что схожим свойством обладает вирус Зика, в ходе экспериментов уничтоживший стволовые раковые клетки, но не затронувший здоровые участки мозга.





