Более десяти лет тюрьмы грозит одному из обвиняемых по делу о покушении на Влада Плахотнюка

10 с половиной лет тюрьмы - такого наказания попросили прокуроры для Юрия Пархоменко, одного из обвиняемых по делу о покушении на лидера Демпартии Влада Плахотнюка. Пархоменко станет первым фигурантом, которому вынесут приговор. Он свою вину признал.

"Обвинение приняло во внимание запрос о рассмотрении дела по упрощённой процедуре, так как обвиняемый раскаялся в содеянном. Мы просим для него лишения свободы на срок 10 лет шесть месяцев с отбыванием наказания в тюрьме закрытого типа", - сказала прокурор ПБОПОД Татьяна Видрашко.



По данным прокуратуры, Пархоменко был посредником - он нашел исполнителей покушения, двух человек, ранее воевавших на востоке Украины. Он и шестеро других обвиняемых предстали перед судом в конце октября. Следователи считают, заказчиком преступления был криминальный авторитет Григорий Карамалак, объявленный в международный розыск. Всего к покушению были причастны 17 человек: восьмерых задержали в Кишиневе, остальных в Украине.







Комментарии

Другие новости