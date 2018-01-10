Пучдемон вновь может возглавить Каталонию

Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон может вернуться на свой пост. Об этом договорились главы "Вместе за Каталонию" и "Левых республиканцев", выступающих за автономию Каталонии. Переговоры за закрытыми дверями прошли 9 января в Брюсселе.

Есть, правда, одно препятствие – Пучдемон не может прибыть в Каталонию на церемонию принесения присяги, против него Мадрид выписал ордер на арест, напоминает "Интерфакс". Впрочем, не исключено, что смещенный Мадридом с должности Карлес Пучдемон сможет принести присягу в режиме видеомоста или его речь прочитает доверенное лицо.

Мадрид не признал итоги референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября. Каталонский парламент был распущен и назначены новые выборы.

В конце декабря 2017 года в Каталонии прошли внеочередные выборы в парламент. Формальную победу на них одержал Мадрид. Первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании. Но три политические силы — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — вместе получили абсолютное большинство в автономном парламенте. За ними закреплены 70 из 135 депутатских мест. Они получили большинство в каталонском парламенте. Пучдемон был выдвинут первым номером по списку от партии "Вместе за Каталонию", пишет vesti.ru

Каталонский парламент уже обжаловал введение прямого управлении Мадрида в Конституционном суде Испании.