Компания Microsoft приступила к чтению "иммунной летописи" человека

Компания Microsoft сообщила о старте уникального проекта. Исследователи планируют научить искусственный интеллект читать "иммунную летопись" человеческого организма. Это позволит выявлять любые проблемы со здоровьем, как только иммунная система начинает с ними борьбу.

Иммунная система человека – сложнейший механизм из множества компонентов. Важную роль в ней играют клетки, которые специалисты называют T-лимфоцитами. Встречаясь с новой опасностью, будь то инфекция, раковые клетки или иная угроза, они синтезируют специфические белковые комплексы, которые называются Т-клеточными рецепторами, что по-английски звучит как T-cell receptor, отсюда и общепринятая аббревиатура TCR.

Каждый тип угрозы провоцирует собственный иммунный ответ и собственный комплекс TCR. Так что, проанализировав структуру этих белков, можно, в принципе, узнать, с какими болезнями организм боролся в прошлом и борется прямо сейчас. Последнее особенно важно, так как иммунная система очень чувствительна и начинает "войну на уничтожение", когда никакие стандартные медицинские тесты ещё не могут выявить заболевания. А любому врачу известно, что всякая болезнь гораздо лучше лечится на самых ранних стадиях, чем на более поздних.

Однако на практике "прочитать" белки TCR и определить по ним опасность, для борьбы с которой они предназначены, никому пока не удаётся. Эта задача требует сложного анализа огромного количества данных, пишет vesti.ru

А потому нет ничего лучше, чем поручить её искусственному интеллекту. И поэтому компания Microsoft заявила о совместном проекте с фирмой Adaptive Biotechnologies. IT-гигант берёт на себя "компьютерную" часть: машинное обучение, облачные вычисления и так далее. Речь идёт не только о вычислительных мощностях, но и о разработке новых технологий, работе передовых исследовательских групп. Кроме того, детище Билла Гейтса уже сделало мощные финансовые вливания в проект.

Adaptive Biotechnologies участвует в проекте с "биологической" стороны. Компания отвечает за новую технологию секвенирования, предоставляет свои базы данных с последовательностями аминокислот в TCR и вовлекает в работу своих специалистов-иммунологов.

Если этот амбициозный проект увенчается успехом, это будет переворот в медицине, который может спасти жизнь и здоровье миллионам людей. Microsoft обещает сообщить подробности проекта на конференции JP Morgan Healthcare в Сан-Франциско 10 января.

Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) много писали об иммунной системе человека. Мы рассказывали об иммунотерапии, побеждающей рак, о роли материнского молока в защите ребёнка от инфекции и даже о полезном пробиотическом пиве.