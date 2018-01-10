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Подробности о несовершеннолетней "заложнице" из Теленешт
// фото: CHEB.ru
16:52, 10 Jan 2018
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В деле о 17-летней девушке из Теленешт, которую 5 дней удерживали в сауне, появился неожиданный поворот. Экспертиза не подтвердила факт сексуального насилия. Кроме того, на одном из допросов девушка созналась, что состоит с мужчиной в отношениях.

Как сообщает deschide.md связь между задержанным и пострадавшей длится уже несколько лет. Всё время, пока девушку считали пропавшей, она находилась в сауне добровольно. Она выходила с мужчиной в город на прогулки и была замечена в одном из местных заведений.

В полицию обратилась подруга девушки, которая беспокоилась, что та не появляется дома несколько дней. Когда правоохранители нагрянули в сауну, «пропавшая» растерялась и заявила, что её удерживали против воли. Однако после проверки, выяснилось, что она находилась там добровольно.

Её спутника задержали на 72 часа, для выяснения всех обстоятельств.







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