В столице выросло число случаев вирусных заболеваний среди детей

Более 1200 проживающих в столице детей, из которых почти 70% - дошкольного возраста, на минувшей неделе получили медпомощь в связи с заболеванием ОРВИ, по данным Центра общественного здоровья.

Как передает МОЛДПРЕС, на прошлой неделе в столице зарегистрировано 1944 случаев заболевания респираторными инфекциями. Больше всего заболевших - среди детей до шести лет (993 случая), из них 276 госпитализированы. Случаев заболевания гриппом в этот период в столице не выявлено.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, на прошлой неделе число случаев вирусных заболеваний выросло на 12,6%. В пресс-службе центра уточнили, что за минувшую неделю на территории страны зарегистрировано четыре случая заболевания гриппом, подтвержденные лабораторно, и 102416 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей.

Врачи напоминают населению о необходимости профилактики простуд: употреблять как можно больше фруктов и овощей, избегать мест массового скопления людей и при первых симптомах заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.