Более 1200 проживающих в столице детей, из которых почти 70% - дошкольного возраста, на минувшей неделе получили медпомощь в связи с заболеванием ОРВИ, по данным Центра общественного здоровья.
Как передает МОЛДПРЕС, на прошлой неделе в столице зарегистрировано 1944 случаев заболевания респираторными инфекциями. Больше всего заболевших - среди детей до шести лет (993 случая), из них 276 госпитализированы. Случаев заболевания гриппом в этот период в столице не выявлено.
Как сообщили в Центре общественного здоровья, на прошлой неделе число случаев вирусных заболеваний выросло на 12,6%. В пресс-службе центра уточнили, что за минувшую неделю на территории страны зарегистрировано четыре случая заболевания гриппом, подтвержденные лабораторно, и 102416 случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей.
Врачи напоминают населению о необходимости профилактики простуд: употреблять как можно больше фруктов и овощей, избегать мест массового скопления людей и при первых симптомах заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Смело назначайте свидания.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Повысится Ваша деловая активность.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си