Водитель авто наехал на уснувшего на дороге мужчину в Криулянском районе

В селе Золончень Криулянского района. 40-летний местный житель, изрядно напившись, уснул прямо посреди дороги, сообщает impacttv.md.

Проезжающий мимо водитель не заметил мужчину и совершил на него наезд. Полученные травмы оказались не совместимы с жизнью.

Водитель скрылся с места ДТП и сейчас разыскивается полицией, пишет aif.md





