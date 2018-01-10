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Новым главой Высшего совета прокуроров Молдовы станет Анжела Мотузок
// фото: РИА Новости
17:14, 10 Jan 2018
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Председателем Высшего совета прокуроров (ВСП) Молдовы при тайном голосовании избрана Анжела Мотузок. За нее проголосовало девять из 10 членов ВСП.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», Мотузок избрали главой ВСП сроком на четыре года. Она не может занимать этот пост более двух сроков подряд. В своем выступлении перед журналистами она пообещала, что новый состав ВСП будет комплектоваться, исходя из степени «заслуженности и доверия его членам».

Это первый состав ВСП, избранный по критериям закона о прокуратуре, вступившем в силу с августа 2016 г. У нового состава ВСП нет пока ни офиса, ни бюджета на текущий год.

Мотузок закончила факультета права Международного свободного университета в 2000 г. С 2003 г. с перерывами занимала различные должности в прокуратуре Кишинева. Последний ее пост – зампрокурора столицы, на котором она находилась с ноября 2017 г.

По данным сайта magistrat.md, в 2016 г. Мотузок получала по основному месту работы зарплату в 126 тыс. леев ($7,3 тыс.). Ее супруг - адвокат конторы AvoLex, заработал на 4 тыс. леев меньше. Супруги владеют квартирой площадью в 99,4 кв. метра кадастровой стоимостью 155 тыс. леев. В их собственности автомобиль Mitsubishi стоимостью 10 тыс. леев, который выпущен в 2012 г. Семья с 1996 г. обладает четвертью земельной квоты общим размером в 104 сотки. 

ВСП является независимым органом самоуправления прокуратуры и призван участвовать в процессе обеспечения легальности и неподкупности деятельности ведомства. Он состоит из 12 членов. Из них четверо - генеральный прокурор, главный прокурор Гагаузии, глава Высшего совета магистратуры и министр юстиции назначаются по должности. Еще пятеро членов ВСП избираются на Общем собрании прокуроров.




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