В Молдове сократилось число лицензированных адвокатов

Право практиковать в 2018 г. в Молдове имеют 1685 адвокатов. Соответствующий список лицензированных адвокатов РМ обнародован в Monitorul oficial.

В 2017 г. он был на 418 специалистов больше. У наиболее опытных адвокатов лицензия датируется еще 2001 г., в частности, у молдавского политика, экс-спикера парламента и бывшего вице-премьера Николае Андроника, а также нынешнего министра юстиции Александру Тэнасе.

В новом списке и около 30 адвокатов, получивших лицензию на этот вид деятельности в 2017 г, пишет ИНФОТАГ.

Больше всего адвокатов в РМ с фамилией Русу – девять. По восемь Попы и Рошки. Лидера Либеральной партии Михая Гимпу, часто и тепло вспоминающем о своем адвокатском прошлом, в списке нет.