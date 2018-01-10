Американке вернули после праздников деньги за осыпавшуюся елку

Американка вернула елку в магазин после праздников, потому что ее дерево "погибло", причем ей вернули деньги. Об этом пишет Metro со ссылкой на пользователя Facebook Скота Бентли.

По его словам, это произошло в магазине Costco в Лос-Анджелесе. Бентли отмечает, что не поверил бы в это, если бы не увидел своими глазами, пишет РИА Новости

"Мое сердце кровью обливается, когда я думаю, что деньги ей были нужны настолько сильно, что она забыла о самоуважении и достоинстве", — пишет он.

​По его словам, он был так оскорблен увиденным, что не нашел в себе сил поговорить с этой женщиной. Однако он сделал снимок. "Вы серьезно?" — спросила она, но возражать не стала.



