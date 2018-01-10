Китайский заключенный застрял в решетке и расплакался. ВИДЕО

В Китае задержанный мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, застрял и расплакался. На видео обратила внимание газета Metro.

На кадрах видно, что двое сотрудников полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Она не проходит, а мужчина еще громче кричит и плачет, пишет РИА Новости

По данным китайских СМИ, в результате задержанного все же удалось освободить. Получил ли он какие-либо травмы, неизвестно. За какое правонарушение мужчина оказался в полиции, также не сообщается.





