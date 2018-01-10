Новые министры сегодня приступили к исполнению обязанностей

Новые руководители уже приступили к исполнению обязанностей. Премьер-министр представил их сотрудникам ведомств лично.

"Александр Тэнасе судья очень высокого уровня. Сейчас он вернулся в первую инстанцию, чтобы создать прецедент", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Возвращение в свой прежний кабинет Александр Тэнасе назвал возможностью исправить вскрывшиеся недостатки в системе права.



"Каждый должен использовать любую возможность, чтобы хоть немного выправить, что в его силах", - отметил министр юстиции Александр Тэнасе.



Тудор Ульяновский работает в дипломатической сфере более 10 лет. До назначения послом в Швейцарию он был замминистра.



"Перед министерством иностранных дел стоит непростая задача. В последние два года нам удалось возобновить перспективные переговоры с внешними партнёрами. Сейчас предстоит эти дискуссии активизировать", - добавил премьер-министр Павел Филип.



"Мы знаем свои силы и возможности. Работа начнется с первого же дня. Уверен - миссия выполнима", - сказал министр иностранных дел Тудор Ульяновский.



Министра здравоохранения Светлану Чеботарь коллеги встретили цветами. Правда, букет вручили и главе правительства.



"Спасибо. Не ожидал, что и мне вручат цветы. Не часто такое случается", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Новая глава Минздрава пообещала направить все силы на приведение работы ведомства к европейским стандартам.



"Важно оправдать ожидания клиентов сферы медицинских и социальных услуг. Со всей ответственностью заявляю, что мы будем работать столько, сколько понадобится", - отметила министр здравоохранения, соцзащиты и труда Светлана Чеботарь.



Новый министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич назвал своей основной задачей привлечение иностранных инвестиций.



"У нас есть политическая поддержка. Это поможет нам действовать гибко и использовать весь потенциал. Также у нас есть заинтересованность и готовность помогать нам со стороны партнеров по развитию", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



Вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник заявила, что приложит все силы для претворения в жизнь достигнутых договоренностей с Тирасполем.



"Мы обеспечим преемственность, институциональную память в отношении всего хорошего, что было сделано, и сосредоточимся на реализации всего этого", - отметила вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник.



Новые члены правительства Павла Филипа не состоят в партиях и являются технократами.



