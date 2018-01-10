Улицы Бельц снова завалены мусором

В Бельцах после большой уборки, которую сделали с помощью столичных коммунальщиков и карабинеров, снова копится мусор. Контейнеры переполнены, а горожане говорят, что местные власти снова показали несостоятельность.

Хуже всего ситуация в частном секторе.



"Вчера обещали вывезти, но так все и осталось. Собаки разносят мусор повсюду. Пока в городе нет хозяина, проблему не решить".



В мэрии уверяют, что проблема временная. В праздники мусор не вывозили, так как свалка была закрыта. Теперь администрацию полигона просят изменить рабочий график.



"Мы просили закрывать не в пять вечера, а в семь, но ответа не получили. Отстаём только в частном секторе, но туда отправили больше рабочих. Ситуация под контролем", - cказал вице-мэр Бельц Леонид Бабий.



Администратор свалки при этом говорит, что бельцкая мэрия просто ищет виноватых.



"Я знаю, что во всем винят нас. Говорят, что им ограничили доступ к полигону, но это неправда. Они хотят изменить рабочий график, но тогда должны взять на себя ответственность за технику и людей. Если согласятся, график можно пересмотреть", - сообщил исполнительный директор Solubrity Solution Андрей Мустяцэ.



Проблема в Бельцах возникла, когда местные власти расторгли контракт с частной фирмой, вывозившей мусор. В результате кризиса директора ряда муниципальных предприятий и исполняющий обязанности мэра Игорь Шеремет подали в отставку.



