Зафиксирован второй случай заражения свиным гриппом в Молдове

В Молдове зарегистрировали первые в этом сезоне случаи заражения гриппом AH1N1. Вирус подвердился у женщины из Кишинева и мужчины из Каларашского района. Оба - в стабильном состоянии и лечение проходят амбулаторно.

"Первый случай подвердился в последнюю неделю прошлого года, заражение гриппом типа B произошло за пределами Кишинева. И еще один случай уже в этом году, и тоже сезонный штамм вируса AH1N1", - сказал замдиректора НЦОЗ Николай Фуртунэ.



Между тем, заболеваемость ОРВИ в Кишиневе за первую неделю года выросла на 16%. Заболели почти 1900 человек, и подавляющее большинство из них - дети.



"Температура поднялась до 39,5, хотел пойти к семейному врачу, но было поздно. Вызвал скорую, и меня привезли сюда".



"Пропал аппетит, затем стало хуже, началась рвота. Пил чай, порошки, ничего не помогало. В больнице я пятый день, мне уже лучше".



Врачи говорят, что госпитализация нужна только при осложнениях. А для профилактики болезни нужно соблюдать ряд простых правил.



"В это врем года заболеваемость растет. Нужно вести здоровый образ жизни, чаще проветривать помещения, избегать людных мест и правильно питаться", - сообщила инфекционист Раиса Попович.



С начала октября по всей стране зарегистрировано 102 тысячи случаев ОРВИ. 33 тысячи - в столице и пригородах.



