В польском городе советский памятник сдадут на металлолом

Местные власти Щецина намерены сдать на металлолом советский монумент Памяти тех, кто завоевал Щецин. Об этом сообщает Польське радіо.

Отмечается, что все остальные монументы Красной армии отправятся на кладбище города. Однако монумент завоевателям Щецина будет уничтожен.

Член городской администрации Щецина Паулина Лондки заявила, что от монумента не останется и следа, пишет korrespondent.net

"Памятник исчезнет, ​​он будет разобран. Мы не намерены переносить его в другое место. Металлические элементы пойдут на металлолом, а другие части утилизируются", - заявила она.