Пьяный россиянин угнал БТР и въехал в магазин

В России житель города Апатиты Мурманской области угнал многоцелевой легкий бронированный тягач и протаранил им витрину магазина, повредив припаркованную рядом иномарку.

Мужчина 1988 года рождения угнал тягач со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. По предварительным данным, он был пьян.

"Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину", – сказала собеседница агентства.

После тарана мужчина вылез из люка и направился к торговым рядам за бутылкой вина, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал, сообщает korrespondent.net

Позже выяснилось, 4 января его уже задерживали – тогда он угнал КамАЗ с автобазы Кольского научного центра РАН. По этому случаю возбудили уголовное дело.