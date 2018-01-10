В Германии выпустили кроссовки со встроенным проездным

Берлинское управление транспорта (BVG) представило разработанные совместно с Аdidas спортивные сникеры, выполненные с элементами дизайна обивки сидений в берлинском метрополитене, а также со встроенным годовым проездным билетом, сообщается на сайте ведомства в среду.

Сникеры выпущены ограниченной серией в 500 пар, с 16 января они будут доступны в свободной продаже в столичных магазинах Аdidas Originals по 180 евро за пару. Помимо проездного билета, который можно использовать на всех видах общественного транспорта в Берлине с 16 января по 31 декабря 2018 года, узор на обуви выполнен в элементах дизайна обивки сидений в берлинском метро, отметили в управлении, пишет РИА Новости

"Насколько это круто? Теперь есть эксклюзивные сникеры с нашим любимым дизайном сидений от BVG. Мы уверены, что эти ботинки станут для Берлина особым событием. Очень хорошо, что в год 90-летнего юбилея BVG оно само становится культурным объектом", — приводятся на сайте ведомства слова главы правления BVG Зигрида Никуты.

Сникеры (sneakers, от англ. to sneak — красться) — подвид спортивной обуви, промежуточный формат между кроссовками и кедами, получивший своё название из-за возможности бесшумного передвижения в этой обуви с резиновой подошвой.







