Героин в моркови, мобильники в колбасе и спирт в компоте: что обнаруживают сотрудники тюрьмы в посылках для заключенных

Безгранична фантазия наших людей, если им уж очень хочется что-то заполучить. На какие только ухищрения не идут заключенные, чтобы раздобыть запрещенные предметы.

Фаршированная героином морковь, мобильники, встроенные в батон колбасы, спирт в компоте сотрудники пенитенциаров навидались всякого. Способов доставки тоже не перечесть используют даже беспилотные дроны. Один из них был сбит над Тараклийской тюрьмой. Но и охранники не лыком шиты и тоже обладают смекалкой и фантазией.

"Для переброски запрещенного вещества использовали дрон, но его заметили охранники, и задержали управлявшего им мужчину", сообщил глава Департамента пенитенциарных учреждений, Аурелиу Сухан.

В департаменте не скрывают были случаи, когда запрещенные вещи заключенным передавали сотрудники тюрьмы. В прошлом году в Криковском пенитенциаре провели 651 обыск - и нашли 462 мобильных телефона.

"В запасном колесе служебной машины пенитенциара нашли 14 телефонов, поймали за руку одного из сотрудников, который за 50 долларов попытался пронести 2 аппарата", сообщил глава управления режимного наблюдения, Виктор Ешану.

Довольно часто запрещенные предметы перекидывают через стены. Но не гнушаются и в передачах прятать, хоть и знают: каждый предмет посылки из дома будет тщательно исследован.

Проверяют не только вручную - все посылки просвечивает специальный сканер.

"Если что то вызвало подозрение увеличиваем картинку и рассматриваем внимательней. Здесь все в порядке это консерва, просто другого цвета. Если картинка черная, значит, чисто."

В качестве эксперимента мы попытались обмануть аппарат.

"Ну вот, видим мобильный телефон. И камера с объективом это мобильный телефон, а вокруг него личные вещи. В этом случае ваша сумочка попадает в руки контролера, а телефон изымается. "

Но в топе запрещенных предметов все таки - наркотики, марихуана в частности. Правда, таких случаев все меньше. Штраф тем, кто пытается доставить в тюрьму что-нибудь нелегальное, достигает 22 тысяч леев.