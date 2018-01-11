Китай перестает быть глобальной "мусоркой"

Европа может ввести налог на пластик. С таким предложением, вызвавшем одобрение экологов, 10 января выступил один из комиссаров Еврокомиссии Гюнтер Эттингер. Так Европа может отреагировать на решение властей Китайской народной республики: с 2018 года КНР прекратила ввоз 24 видов отходов, включая неотсортированный пластиковый мусор.

О своем шаге КНР уведомила Всемирную торговую организацию еще летом 2017 года, сославшись на то, что импортируемый мусор слишком опасен. Правда заключается еще и в том, что объемы создаваемого мусора резко выросли и в самом Китае, достигнув невообразимых 200 миллионов тонн отходов ежегодно, передает dw.com.

К этому количеству прибавлялось больше половины (56 процентов) всего мирового мусора, поступавшего на экспорт. Только пластиковых отходов поступало в Китай свыше 7 миллионов тонн, из них около полутора миллионов тонн - из Евросоюза.

ЕС пытался договориться с властями КНР о том, чтобы установить переходный этап в несколько лет для того, чтобы европейцы успели подготовить собственные перерабатывающие мощности. Переговоры успехом не увенчались.